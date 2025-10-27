Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном, но есть нюанс: вот при каком условии произойдет встреча

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Но глава Белого дома отметил, что есть небольшой нюанс, переговоры состоятся только при условии, если Ким Чен Ын сам заинтересован в этом. Об этом Трамп рассказал во время пресс-конференции.
«Я бы мог, если бы он пошёл на контакт… Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому», — рассказал Трамп в беседе с журналистами.
Нужно сказать, что в Северной Корее уже начали подготовку к встрече Ким Чен Ына с Трампом, правда, когда именно произойдут переговоры, пока неясно. Также неизвестна основная тема встречи. Но не исключено, что лидеры стран будут говорить о дипломатических отношениях, партнерстве, а также вряд ли избегут темы сотрудничества с Россией и украинском конфликте.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп давно вел консультации по встрече с лидером Северной Кореи и отмечал, что у него отличные отношения с Ким Чен Ыном.