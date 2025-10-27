Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном, но есть нюанс: вот при каком условии произойдет встреча

Нужно сказать, что в Северной Корее уже начали подготовку к встрече Ким Чен Ына с Трампом, правда, когда именно произойдут переговоры, пока неясно. Также неизвестна основная тема встречи. Но не исключено, что лидеры стран будут говорить о дипломатических отношениях, партнерстве, а также вряд ли избегут темы сотрудничества с Россией и украинском конфликте.