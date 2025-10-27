Дворовый проезд на Рубинштейна будет отремонтирован по требованию прокуратуры

По итогам проверки прокурор направил официальное обращение руководителю муниципального образования Владимирский округ с предложением устранить выявленные нарушения и привести состояние дороги в дворовом пространстве в соответствие с действующими нормами закона. Акт прокурорского реагирования сейчас изучается администрацией.