В Калининградской области нашли янтарную «буханку» весом почти 2,5 кг

«Предположительно 35 — 45 млн лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землёй миллионы лет в комфортных для себя условиях. К сожалению, природные процессы таковы, что после извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света, происходит его частичное расщепление. Вторая часть камня, возможно, уже имевшая трещины, скорее всего, рассыпалась на мелкие кусочки. У “Рекордсмена” также нетипичный для янтарных самородков скол — он большой и позволяет во всей красе увидеть цвет камня. Самородок внутри ярко-жёлтого цвета с незначительными разводами», — рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.