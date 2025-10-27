В Калининградской области нашли янтарную «буханку» весом почти 2,5 кг

На Калининградском янтарном комбинате добыли самый большой с 2021 года самородок. Вес камня составил 2,374 кг. Уникальный кусок янтаря будет продан на аукционе, рассказали пресс-службе предприятия.
Самородок обнаружили 23 октября и назвали «Рекордсмен» в честь того, что в этом году впервые в истории в регионе планируют добыть 700 тонн янтаря. Найденный образец имеет форму полукруга и необычно большой скол. Эксперты предполагают, что изначально камень был гораздо большего размера.
«Предположительно 35 — 45 млн лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землёй миллионы лет в комфортных для себя условиях. К сожалению, природные процессы таковы, что после извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света, происходит его частичное расщепление. Вторая часть камня, возможно, уже имевшая трещины, скорее всего, рассыпалась на мелкие кусочки. У “Рекордсмена” также нетипичный для янтарных самородков скол — он большой и позволяет во всей красе увидеть цвет камня. Самородок внутри ярко-жёлтого цвета с незначительными разводами», — рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.
Самородки больше 2,5 кг попадаются довольно редко, раз в два-три года. В конце 2021 года на Янтарном комбинате добыли «Голову тигра» весом более 2,7 кг.