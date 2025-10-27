СМИ: ВСУ добиваются техногенной катастрофы в Белгородской области

Украинская армия намерена создать техногенную катастрофу в Белгородской области, атакуя ракетами дамбу водохранилища в регионе. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
— На Харьковском направлении с целью создания техногенной катастрофы и подтопления близлежащих населенных пунктов враг ракетами атакует дамбу Белгородского водохранилища, — заявили силовики в беседе с агентством.
25 октября Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сильно пострадала ее конструкция. Губернатор допустил новые удары по объекту и объявил об эвакуации горожан, живущих под угрозой затопления. Он отметил, что из-за разрушения плотины может подтопить жилье около тысячи человек.
26 октября в СМИ появилась информация, что украинская армия вновь атаковала водохранилище. По предварительным данным, налет состоялся около 14:30 часов дня. Местные жители сообщили, что после удара раздался взрыв и стекла в домах задрожали.