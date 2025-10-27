СМИ: ВСУ добиваются техногенной катастрофы в Белгородской области

25 октября Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сильно пострадала ее конструкция. Губернатор допустил новые удары по объекту и объявил об эвакуации горожан, живущих под угрозой затопления. Он отметил, что из-за разрушения плотины может подтопить жилье около тысячи человек.