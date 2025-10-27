Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске на улице Коммунистической установили скульптуру мамонта

Четырехметровую фигуру животного создали художники из Братска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Коммунистической установили скульптуру мамонта. Он будет стоять на площадке у нового «Дома природы» Иркутской зоогалереи. Также его можно будет увидеть с улицы Ленина и заезда на Академический мост.

— Мы специально выбрали такое место, где мамонта будет видно ещё до открытия «Дома Природы», — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе зоопарка.

Художники из Братска создали четырехметровую фигуру животного. Именно оттуда скульптуру везли в столицу Приангарья. Для транспортировки задействовали автокран и специальную платформу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии кошку с четырьмя котятами выбросили на помойку. Из-за инфекции все котята погибли, а их мать еле выжила.