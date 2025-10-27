В Иркутске на улице Коммунистической установили скульптуру мамонта. Он будет стоять на площадке у нового «Дома природы» Иркутской зоогалереи. Также его можно будет увидеть с улицы Ленина и заезда на Академический мост.
— Мы специально выбрали такое место, где мамонта будет видно ещё до открытия «Дома Природы», — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе зоопарка.
Художники из Братска создали четырехметровую фигуру животного. Именно оттуда скульптуру везли в столицу Приангарья. Для транспортировки задействовали автокран и специальную платформу.
