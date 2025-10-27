В Омске студент написал книгу о том, как восстановить документы предков-ветеранов

«Изначально я хотел просто восстановить историю своей семьи, но в процессе понял, что могу помочь и другим, — рассказал Иван. — На мастер-классах я показываю, что каждый может повторить мой путь — нужно лишь знать, где искать и как работать с архивными документами. Это не так сложно, как кажется».