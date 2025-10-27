В Омске студент написал книгу о том, как восстановить документы предков-ветеранов

Студент Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Иван Голенков представил книгу «Без права на забвение», в которой на основе личного опыта рассказывает, как восстановить историю своих предков — участников Великой Отечественной войны, и сохранить её для будущих поколений.
Издание содержит пошаговые рекомендации по работе с архивными документами, поиску информации в онлайн-ресурсах, анализу ошибок в записях и сопоставлению разрозненных данных. Автор подробно описывает, как ему удалось реконструировать боевой путь своей семьи, и делится инструментами, которые могут использовать все желающие.
«Изначально я хотел просто восстановить историю своей семьи, но в процессе понял, что могу помочь и другим, — рассказал Иван. — На мастер-классах я показываю, что каждый может повторить мой путь — нужно лишь знать, где искать и как работать с архивными документами. Это не так сложно, как кажется».
Фото: пресс-служба ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
С 2025 года Иван Голенков также занимает должность заместителя руководителя направления «Моя история» омского отделения движения «Волонтёры Победы». В планах — подготовка новых материалов о вкладе оборонных предприятий Омска и области в Победу в рамках грантовых проектов.
