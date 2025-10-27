В Ангарском округе Иркутской области благоустроят более 130 дворов

Работы по благоустройству проходят на территории более чем 130 дворов в Ангарском городском округе Иркутской области. Мероприятия организованы в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации округа.
Например, специалисты привели в порядок территорию напротив дома 4 по улице Советской в микрорайоне Китой в городе Ангарске. Там уложен новый асфальт, установлены детские игровые и спортивные площадки. Еще один двор преобразился на улице Заводской. Благоустроена и придомовая территория на улице Партизанской. В квартале Б также проведены работы.
«В Ангарске порядка 700 дворовых территорий. Мы постепенно приводим их в порядок с помощью разных программ. Хорошее подспорье для муниципалитета — программа “Формирование комфортной городской среды”. Планомерно ремонтируем проезды, расширяем парковки, делаем спортплощадки, устанавливаем игровые комплексы для детей. Одним из ключевых условий в этом процессе, безусловно, является активность самих жителей — собственников этих территорий», — отметил мэр Ангарска Сергей Петров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.