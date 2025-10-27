В Ангарском округе Иркутской области благоустроят более 130 дворов

Например, специалисты привели в порядок территорию напротив дома 4 по улице Советской в микрорайоне Китой в городе Ангарске. Там уложен новый асфальт, установлены детские игровые и спортивные площадки. Еще один двор преобразился на улице Заводской. Благоустроена и придомовая территория на улице Партизанской. В квартале Б также проведены работы.