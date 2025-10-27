Ричмонд
«Я в этом не участвую»: Трамп высказался об использовании замороженных активов РФ

Трамп заявил, что не намерен участвовать в использовании замороженных активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал идею Евросоюза использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Своими мыслями на этот счет глава Белого дома поделился на полях саммита АСЕАН, который проходит в Малайзии.

Журналисты поинтересовались у Трампа, следует ли Евросоюзу использовать замороженные активы России для военной помощи Украине.

«Нужно спросить ЕС, я в этом не участвую», — отметил американский лидер.

При этом накануне в американской прессе сообщили, что Вашингтон поддержал план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для закупки американского вооружения для Украины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о желании Европейского союза забрать замороженные российские активы. Он подчеркнул, что подобного никто не простит, и предложил конфисковать имущество у авторов данной идеи.

