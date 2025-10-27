Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальная операция спасла белорусу жизнь

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Специалисты Гродненского областного клинического кардиологического центра и РНПЦ детской хирурги провели уникальную операцию — протезирование клапана легочной артерии и стентирования коронарных артерий миниинвазивным методом, сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси.

Источник: Telegram / Министерство здравоохранения Беларуси

Срочная помощь потребовалась пациенту, у которого развился острый инфаркт миокарда и значительный стеноз клапана легочной артерии. Ситуация усугублялась тем, что у мужчины есть диагностированный порок сердца, скорректированный в детстве.

Уникальность проведенной операции характеризуется несколькими факторами: состоянием пациента и малоинвазивностью вмешательства.

Подобная операция была проведена в Беларуси впервые, подчеркнули в Минздраве.

«Уникальность этого оперативного вмешательства в том, что это первый пациент, которому эта операция потребовалась в связи с развитием острого инфаркта миокарда и значительного стеноза клапана легочной артерии на фоне имеющегося, скорректированного в детстве, врожденного порока сердца: Тетрады Фалло», — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. В Минздраве подчеркивают, что врачи обошлись без открытой операции, а спасли жизнь пациенту, используя миниинвазивный метод эндоваскулярной хирургии.

Герои не носят плащи.

Уникальное вмешательство было проведено бригадой врачей Гродненского областного клинического кардиоцентра под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Алексея Максимчика и заведующего рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павла Черноглаза Павла, сообщили в Минздраве.

Малоинвазивное хирургическое вмешательство позволяет провести операцию с минимальной травматизацией. Это значительно снижает негативные последствия для пациента, ускоряет процесс выздоровления и реабилитации.