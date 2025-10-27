Уникальная операция спасла белорусу жизнь

Срочная помощь потребовалась пациенту, у которого развился острый инфаркт миокарда и значительный стеноз клапана легочной артерии. Ситуация усугублялась тем, что у мужчины есть диагностированный порок сердца, скорректированный в детстве.
Уникальность проведенной операции характеризуется несколькими факторами: состоянием пациента и малоинвазивностью вмешательства.
Подобная операция была проведена в Беларуси впервые, подчеркнули в Минздраве.
«Уникальность этого оперативного вмешательства в том, что это первый пациент, которому эта операция потребовалась в связи с развитием острого инфаркта миокарда и значительного стеноза клапана легочной артерии на фоне имеющегося, скорректированного в детстве, врожденного порока сердца: Тетрады Фалло», — говорится в сообщении.
Операция прошла успешно. В Минздраве подчеркивают, что врачи обошлись без открытой операции, а спасли жизнь пациенту, используя миниинвазивный метод эндоваскулярной хирургии.
Уникальное вмешательство было проведено бригадой врачей Гродненского областного клинического кардиоцентра под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Алексея Максимчика и заведующего рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павла Черноглаза Павла, сообщили в Минздраве.
Малоинвазивное хирургическое вмешательство позволяет провести операцию с минимальной травматизацией. Это значительно снижает негативные последствия для пациента, ускоряет процесс выздоровления и реабилитации.