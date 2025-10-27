Пролетевший над Москвой яркий метеорит осветил весь район и напугал жителей: ученые рассказали, что это было

Яркий метеорит, который заметили над Москвой, мог быть размером с баскетбольный мяч. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований российской академии наук (ИКИ РАН) в официальном Telegram-канале.
Как отмечается в публикации, астероид в небе жители столицы наблюдали ранним утром в понедельник, 27 октября. Тогда в интернете, примерно в 6:30 по московскому времени, стали появляться соответствующие сообщения. Особенно часто пользователи Сети подчеркивали яркость метеорита — зеленого света того хватило для освещения целого района.
«Речь, судя по всему, идёт о падении метеорита размером 10, может быть 20−30 см (как баскетбольный мяч). Зелёный цвет в таких случаях вызывается свечением никеля — одного из самых распространенных элементов в металлических метеоритах», — объяснили ученые.
При этом подчеркивается, что установить направление полета метеорита можно будет в течение суток. Все благодаря имеющимся свидетельствам. Они позволят понаблюдать за астероидом с разных ракурсов. После установления траектории оценка размеров метеорита может оказаться другой.
«Существует также вероятность, что это наблюдение космического мусора, так как тело довольно активно фрагментируется, но объекты мусора (фрагменты спутников) обычно начинают разрушаться в более высоких слоях атмосферы. Здесь всё же тело летит довольно низко», — добавили специалисты.
Немногим ранее ученые сообщили о пугающем явлении на Солнце. На звезде возникла сильная вспышка, которая могла оказаться самой мощной в текущем цикле. При этом получить точные данные о ней пока невозможно. Все потому, что энергия выброса плазмы зависит не только от самой вспышки, но и от магнитного поля Солнца.