Пролетевший над Москвой яркий метеорит осветил весь район и напугал жителей: ученые рассказали, что это было

Немногим ранее ученые сообщили о пугающем явлении на Солнце. На звезде возникла сильная вспышка, которая могла оказаться самой мощной в текущем цикле. При этом получить точные данные о ней пока невозможно. Все потому, что энергия выброса плазмы зависит не только от самой вспышки, но и от магнитного поля Солнца.