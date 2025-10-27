Ученые из Новосибирской области победили на конференции OpenBio

Победителями конференции молодых ученых OpenBio стали сотрудники лаборатории структурных исследований биомолекул центра «Вектор» в Новосибирской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в центре.
В секции «Вирусология» победителем стала Дарья Алхиреенко. Она рассказала о разработке нового подхода к исследованиям структуры нетранслируемых вирусов с сегментированным геномом. Стажер-исследователь Алексей Яншин стал серебряным призером в секции «Биофизика» с докладом о новых методах изучения структуры нуклеопротеинов недавно обнаруженных вирусов.
Отличился также Никита Радченко, занявший третье место в секции «Биоинформатика». Всего на конференцию молодых ученых было подано 377 тезисов от исследователей из различных регионов России и зарубежных стран.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.