Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые из Новосибирской области победили на конференции OpenBio

Они отличились в секциях «Вирусология», «Биофизика» и «Биоинформатика».

Победителями конференции молодых ученых OpenBio стали сотрудники лаборатории структурных исследований биомолекул центра «Вектор» в Новосибирской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в центре.

В секции «Вирусология» победителем стала Дарья Алхиреенко. Она рассказала о разработке нового подхода к исследованиям структуры нетранслируемых вирусов с сегментированным геномом. Стажер-исследователь Алексей Яншин стал серебряным призером в секции «Биофизика» с докладом о новых методах изучения структуры нуклеопротеинов недавно обнаруженных вирусов.

Отличился также Никита Радченко, занявший третье место в секции «Биоинформатика». Всего на конференцию молодых ученых было подано 377 тезисов от исследователей из различных регионов России и зарубежных стран.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.