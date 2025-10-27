В подмосковном Волоколамске высадили 10 тысяч тюльпанов

В администрации Волоколамского муниципального округа уточнили, что желтые, красные и малиново-бордовые тюльпаны посажены на клумбах на круговом кольце, возле торгового центра «Центр города», на Октябрьской площади рядом с отделом полиции и у памятника на месте казни восьми комсомольцев на Ново-Солдатской улице. К весне растения укоренятся и наберутся сил.