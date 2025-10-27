В подмосковном Волоколамске высадили 10 тысяч тюльпанов

Около 10 тыс. тюльпанов высадили в городе Волоколамске Московской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В администрации Волоколамского муниципального округа уточнили, что желтые, красные и малиново-бордовые тюльпаны посажены на клумбах на круговом кольце, возле торгового центра «Центр города», на Октябрьской площади рядом с отделом полиции и у памятника на месте казни восьми комсомольцев на Ново-Солдатской улице. К весне растения укоренятся и наберутся сил.
Для высадки тюльпанов почву предварительно подготовили. Клумбы с саженцами расположены в солнечных местах. Все это обеспечит растениям активный рост и обильное цветение. Кроме того, на клумбах города зацветут и многолетние цветы: розы, гортензии, спирея и многие другие.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.