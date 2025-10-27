В Москве пройдет конференция «Фокус на масштабирование»

Конференция «Фокус на масштабирование» состоится 28 октября в Москве в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Деловую программу откроет сессия «Масштабирование бизнеса и тренды развития в 2025—2026 годах». Генеральный директор сети клиник Артем Мелихов, основатели сети парикмахерских Василий Михайлов и образовательного холдинга Мария Вальганова поделятся видением перспектив рынка и историями успешного роста. О специфике своих отраслей расскажут также топ-менеджеры крупных компаний из продуктового ретейла, сферы общественного питания и ювелирной индустрии.
На сессии «Маркетплейсы: новый канал роста бизнеса» выступят эксперты в области электронной коммерции и построения своего дела. Основатель сервиса аналитики и продвижения на торговых площадках Владлен Строкань и представитель сообщества сейлеров Эл Невталиев расскажут об инструментах продвижения на маркетплейсах. Конференцию продолжит сессия «Франчайзинг — инструмент масштабирования в России и в мире». На ней обсудят потенциал роста внутри страны, а также пути продвижения отечественных франшиз за рубежом.
Завершающая сессия «Инструменты развития и продвижения» посвящена маркетингу, ИТ-технологиям, налоговым рискам масштабирования и управлению персоналом. Медиаменеджер Иван Макаров расскажет об устройстве российского медиарынка и поделится стратегиями роста на 2026 год, а один из ведущих хедхантеров Ильгиз Валинуров объяснит, как находить и удерживать эффективных руководителей. Для участия в конференции необходимо зарегистрировать на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.