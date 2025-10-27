В Москве пройдет конференция «Фокус на масштабирование»

На сессии «Маркетплейсы: новый канал роста бизнеса» выступят эксперты в области электронной коммерции и построения своего дела. Основатель сервиса аналитики и продвижения на торговых площадках Владлен Строкань и представитель сообщества сейлеров Эл Невталиев расскажут об инструментах продвижения на маркетплейсах. Конференцию продолжит сессия «Франчайзинг — инструмент масштабирования в России и в мире». На ней обсудят потенциал роста внутри страны, а также пути продвижения отечественных франшиз за рубежом.