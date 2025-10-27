В Краснодарском крае прошел туристический слет пенсионеров «Зарница 25»

Туристический слет пенсионеров «Зарница 25» состоялся в Краснодарском крае в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации города Новороссийска.
Участники заранее готовились к мероприятию: проходили тренинги в клубе туристов «Меридиан», выпускали туристический листок и готовили номера для концерта. Программа слета включала как спортивные, так и творческие элементы. Пенсионеры соревновались в умении устанавливать палатки, складывать костры, создавать носилки из подручных материалов, а также демонстрировали навыки тактической медицины.
Каждый этап проходил под строгим контролем судейской коллегии, а участники показали настоящий командный дух и волю к победе. После активного дня все собрались на «Солдатский привал». Повара угостили всех армейской кашей, а затем состоялись концерт самодеятельности «Шире круг» и дискотека.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.