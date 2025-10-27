«Ъ»: Основатель магазинов «Верный» может продать бизнес

Основатель сети магазинов «Верный» Андрей Рогачев ищет покупателя для своего бизнеса. Его стоимость оценивается в 25−35 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что ключевыми претендентами выступают крупнейшие торговые сети, включая «Ленту».
— Приобретение «Верного» за счет большого числа магазинов в центральной части страны, с одной стороны, поможет закрыть потенциальному покупателю пробелы в покрытии, а с другой может привести к вопросам со стороны ФАС, — говорится в материале издания.
В СМИ появилась информация, что сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в следующем году. Уточняется, что компания зарегистрировала в Роспатенте восемь товарных знаков. При этом из-за ошибки в адресе компании с переводом на русский язык все получилось оформить со второго раза.
Стало известно, что американская компания The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия исключительного права на товарный знак Coke, зарегистрированный в 1946 году.