В Омске введен в эксплуатацию новый 6-этажный дом на улице Виталия Суровикина

В доме, в основном, однокомнатные квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском административном округе Омска завершено строительство и введен в эксплуатацию 6-этажный жилой дом с подвальным этажом по адресу: улица Виталия Суровикина, 3. Информацию озвучил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«В доме 70 квартир, в том числе 55 однокомнатных (в том числе 45 квартир-студий) и 15 двухкомнатных», — рассказал мэр Омска.

Общая площадь жилых помещений составляет 2 671,6 кв. м. В здании расположено 70 квартир: 55 однокомнатных (из них 45 — квартиры-студии) и 15 двухкомнатных.

Застройщиком выступило ООО «Омский комбинат панельного домостроения». Часть квартир будут передана дольщикам и детям-сиротам.

Ранее мы писали, что инвестор решит проблему дольщиков печально известного долгостроя в Омске на Герцена.