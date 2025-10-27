В Омске введен в эксплуатацию новый 6-этажный дом на улице Виталия Суровикина

В Ленинском административном округе Омска завершено строительство и введен в эксплуатацию 6-этажный жилой дом с подвальным этажом по адресу: улица Виталия Суровикина, 3. Информацию озвучил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«В доме 70 квартир, в том числе 55 однокомнатных (в том числе 45 квартир-студий) и 15 двухкомнатных», — рассказал мэр Омска.
Застройщиком выступило ООО «Омский комбинат панельного домостроения». Часть квартир будут передана дольщикам и детям-сиротам.
