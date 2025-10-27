Ричмонд
Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Число обращений на mos.ru с 2011 года выросло с 80 млн до 852 млн в год.

Источник: Аргументы и факты

За 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы, городские электронные услуги и сервисы активно используют 91% жителей столицы. Об этом в понедельник, 27 октября, в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что возможность, не выходя из дома, записываться к врачу, получать единый платежный документ, записывать ребенка в первый класс появилась у москвичей в 2011 году. Обновленная версия портала правительства Москвы была запущена в 2015 году.

«Сегодня — спустя 10 лет — mos.ru являетсяядром цифровой экосистемы Москвы, предоставляющей более 450 различных услуг и сервисов. По количеству услуг в электронном виде ему нет равных среди городских порталов не только в России, но и в мире», — отметил градоначальник.

С 2015 года число обращений на mos.ru выросло в 10 раз: с 80 млн до 852 млн запросов в год. Это примерно 100 тыс. обращений в час. Всего с 2011 года портал обработал свыше 5,5 млрд различных запросов.

Также в число наиболее популярных у москвичей приложений вошли «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «Московская электронная школа» и «ЕМИАС. ИНФО».

Цифровые версии полиса ОМС, СНИЛС, единого читательского билета, карты москвича, удостоверения многодетной семьи, билетов в учреждения культуры доступны в приложении «Мой id».

Собянин назвал mos.ru крупнейшей справочной системой, где содержится актуальная информация о более чем 13,2 тыс. учреждений и организаций Москвы.

В разделе «Помощь» собрано более 430 инструкций по ключевым вопросам. Здесь есть контакты городских служб и ведомств столицы, а также единой справочной службы.

Портал стал единой точкой доступа к крупнейшим городским программам и проектам, среди которых программа реновации, «Активный гражданин», «Московская электронная школа», «Московское долголетие», «Электронный дом», «Московские ярмарки» и т.д. Здесь же можно в любое удобное время оплатить счета за ЖКУ и штрафы, пополнить карту «Тройка» или парковочный счет.

Прорывной новинкой года на mos.ru стал сервис «Мосбилет». Здесь можно купить билеты в театры, музеи без наценок и сервисных сборов. Ресурс уже посетили 6,5 млн уникальных пользователей.

Выбрать место для свадебного торжества и забронировать желаемую дату поможет сервис «Наша свадьба». Ресурсом с момента запуска воспользовались около 1,1 млн раз.

Пассажирам с инвалидностью стало проще заказывать специальный транспорт благодаря онлайн-регистрации в реестре «Социальное такси». В 2025 году по индивидуальным заявкам выполнено почти 70 тыс. поездок.

Суперраздел «Москва — детям» объединяет множество сервисов, услуг, инструкций и полезных материалов. Здесь можно найти новые увлечения, зарегистрироваться на интересное мероприятие, познакомиться с городскими проектами, подготовиться к экзаменам и т.д. У родителей есть возможность записать ребенка в детский сад, школу или спортивную секцию, получить доступ к электронной медкарте, оформить полис ОМС.

С октября 2020 года действует благотворительный сервис. С его помощью москвичи пожертвовали свыше 255 млн рублей на поддержку тяжелобольных детей и взрослых, малоимущих, людей с особенностями здоровья и т.д.

Портал mos.ru помогает не только горожанам, но и бизнесу. На нем зарегистрировано свыше 527 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За десять лет mos.ru превратился в универсальную цифровую платформу, изменившую представление жителей Москвы о взаимодействии с городом.

Собянин поблагодарил команду портала mos.ru за профессионализм, преданность делу и инновационные решения.

Постоянное обновление сервисов, появление новых возможностей и внимание к потребностям москвичей гарантируют, что портал и дальше будет лидером в сфере электронных городских услуг.

Ранее Сергей Собянин назвал Москву лидером в лечении онкологических заболеваний.

