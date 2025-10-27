В Челябинске с 1 декабря вырастет квартплата

В Челябинске с 1 декабря увеличится плата за содержание жилого фонда. Как следует из проекта решения городской думы, сумма за содержание жилья вырастет примерно на 10 процентов.
