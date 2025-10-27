Аллея из деревьев в форме сердца появится в Тюмени. Фото

На территории катка «Сердце Тюмени» в следующем году появится «Аллея сердец» из деревьев, которым придадут форму сердца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов.
Читать далее.
На территории катка «Сердце Тюмени» в следующем году появится «Аллея сердец» из деревьев, которым придадут форму сердца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов.
На территории катка «Сердце Тюмени» в следующем году появится «Аллея сердец» из деревьев, которым придадут форму сердца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов.
Читать далее.