Реставрацию Краснодарского цирка отложили из-за проблем с бюджетом

Возобновление масштабной реконструкции Краснодарского государственного цирка откладывается как минимум до 2027 года. Об этом сообщили в департаменте строительства Краснодарского края, пояснив, что начало нового этапа строительно-монтажных мероприятий требует предварительного утверждения бюджетных ассигнований.
Напомним, что в сентябре текущего года стало известно о переносе сроков завершения реконструкции на 2029 год. Изначально планировалось, что работы будут окончены до 2026 года. По информации властей, комплексная реконструкция учреждения рассчитана на 48 месяцев, однако существенная нагрузка на региональный бюджет стала одной из причин коррекции графика.
К настоящему моменту в рамках первого этапа выполнены лишь подготовительные работы: установлено временное ограждение, удалены зеленые насаждения и покрытия, убран пожарный резервуар и частично демонтирована система водоотвода. При этом контракт с первоначальным подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке 3 июня 2025 года due to ненадлежащее исполнение обязательств, сообщает РБК Краснодар.
Региональная рабочая группа по оптимизации бюджетных расходов признала проведение нового конкурса по выбору подрядчика преждевременным. Историческое здание цирка, открытое в июле 1970 года, было закрыто на реконструкцию в январе 2023 года после 50 лет работы.