Реставрацию Краснодарского цирка отложили из-за проблем с бюджетом

Напомним, что в сентябре текущего года стало известно о переносе сроков завершения реконструкции на 2029 год. Изначально планировалось, что работы будут окончены до 2026 года. По информации властей, комплексная реконструкция учреждения рассчитана на 48 месяцев, однако существенная нагрузка на региональный бюджет стала одной из причин коррекции графика.