В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров

Госдума предложила ужесточить наказание за мошенничество в отношении пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Законопроект, которым предлагается признать отягчающим обстоятельством совершение мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов или электронных кошельков пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

«Законопроектом предлагается признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении лиц предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса РФ, связанных с хищением денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств», — сказано в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, в 2024 году около 20% россиян, ставших жертвами мошенничества, — люди старше 60 лет.

Парламентарии добавляют, что для их обмана злоумышленники изобретают новые схемы, которые основываются на главных факторах: неожиданность, срочность принятия решений, запугивание, имитация заботы и ложные обещания.

По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта предоставит дополнительный механизм защиты наиболее уязвимой категории жертв финансовых преступлений, создав сдерживающий фактор для злоумышленников, стремящихся завладеть денежными средствами пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.

