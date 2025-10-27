Оператор зоны ожидания на границе Беларуси с Польшей объяснил систему «мягкой очереди»

Генеральный директор «Белтаможсервиса» Дмитрий Коваленок рассказал телеканалу СТВ о системе «мягкой очереди».
Он уточнил, что предприятие является оператором зоны ожидания и электронной очереди.
— И когда мы поняли, что не в состоянии предоставить комфортное условие нахождения на приграничных территориях, внедрилась система так называемой мягкой очереди, когда транспортное средство (грузовое) регистрируется в электронной очереди и вправе найти любую другую территорию для стоянки, — сказал Коваленок.
Он подчеркнул, что такого эксперимента нет ни в одной из стран и европейские соседи перенимают этот опыт.
— В настоящее время Государственный таможенный комитет по совместным инициативам проводит работу по еще более упрощенной процедуре регистрации, в первую очередь для физических лиц, — сказал гендиректор.
И отметил, что услуга по регистрации будет более клиентоориентированной, чем даже сегодня:
— В первую очередь, это удаленная регистрация.
Ранее мы писали, что Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.
Еще Литва заявила, что границу с Беларусью могут закрыть на более длительный срок.
Еще «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.
Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».