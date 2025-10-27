В Приангарье прошел единый день открытых дверей «Профессионалитета»

Всероссийский единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» состоялся 18 октября в 43 техникумах и колледжах Иркутской области. Об этом сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона.
В мероприятиях единого дня открытых дверей приняли участие более 11 тысяч школьников и родителей в 18 муниципалитетах региона. Всего состоялось 143 экскурсии на 95 площадках работодателей, в их числе компании «РУСАЛ Братск», «Саянскхимпласт», Иркутский авиационный завод — филиал «Яковлев». Базовые и сетевые образовательные организации провели более 400 профессиональных проб. На родительских собраниях прошли презентации образовательных программ «Профессионалитета», где участникам рассказали о преимуществах обучения по этим программам и возможных перспективах трудоустройства.
«В 2025/2026 учебном году в рамках этого федерального проекта в Иркутской области обучаются примерно 6 тысяч студентов в 12 кластерах по девяти направлениям: сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, педагогика, правоохранительная сфера и управление, клиническая и профилактическая медицина, транспортная отрасль. А с 1 сентября 2026 года к ним добавятся еще два новых кластера: в химической отрасли и топливно-энергетическом комплексе газонефтехимического направления», — отметил и. о. министра образования Иркутской области Максим Парфенов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.