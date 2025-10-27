В Приангарье прошел единый день открытых дверей «Профессионалитета»

«В 2025/2026 учебном году в рамках этого федерального проекта в Иркутской области обучаются примерно 6 тысяч студентов в 12 кластерах по девяти направлениям: сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, педагогика, правоохранительная сфера и управление, клиническая и профилактическая медицина, транспортная отрасль. А с 1 сентября 2026 года к ним добавятся еще два новых кластера: в химической отрасли и топливно-энергетическом комплексе газонефтехимического направления», — отметил и. о. министра образования Иркутской области Максим Парфенов.