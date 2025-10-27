Раскрыты личности похитителей футболиста «Зенита» Андрея Мостового

23 октября молодые люди в масках подъехали к Мостовому в Петроградском районе и пытались насильно посадить его в «Ленд-Крузер», но потерпели неудачу. Два дня спустя они похитили зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня у магазина на Крестовском острове, надели на него наручники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили перевести 210 тысяч рублей. Остальную сумму в размере 10 миллионов рублей должна была привезти супруга бизнесмена, однако похитителей остановили полицейские.