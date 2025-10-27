Челябинский самбист завоевал медаль чемпионата мира среди мастеров

Спортсмен из Челябинской области Владимир Колодин завоевал медаль чемпионата мира по самбо. Он занял второе место в своей весовой категории, сообщили в региональном центре по самбо.
