Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский самбист завоевал медаль чемпионата мира среди мастеров

Спортсмен из Челябинской области Владимир Колодин завоевал медаль чемпионата мира по самбо. Он занял второе место в своей весовой категории, сообщили в региональном центре по самбо.

Спортсмен из Челябинской области Владимир Колодин завоевал медаль чемпионата мира по самбо. Он занял второе место в своей весовой категории, сообщили в региональном центре по самбо.

Читать далее.