Омские студенты будут изучать основы производительности труда

«У нас нет KPI по привлечению студентов, но мы видим свою задачу в том, чтобы как можно больше молодых людей узнало об инструментах бережливых технологий. Это будет не сиюминутный эффект, но уже через несколько лет на предприятиях будет больше людей, которые понимают и разделяют принципы этой культуры непрерывного развития и улучшений. И ситуация в нашей экономике тоже изменится к лучшему», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Омской области Кирилл Самодинский.