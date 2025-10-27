Омские студенты будут изучать основы производительности труда

Региональный центр компетенций (РЦК) планирует заключить соглашения с крупнейшими университетами города, благодаря чему студенты получат возможность изучать современные инструменты повышения производительности национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Практика будет полезна для специалистов самых разных направлений. Помимо традиционных производственных и технологических специальностей новые знания пригодятся и маркетологам для оптимизации процессов составления презентаций и проведения мероприятий, и экономистам. Директор Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского Владимир Титенко отметил, что практика на учебных площадках РЦК была бы полезна студентам, особенно учитывая, что знакомство с бережливыми технологиями уже входит в учебную программу.
«У нас нет KPI по привлечению студентов, но мы видим свою задачу в том, чтобы как можно больше молодых людей узнало об инструментах бережливых технологий. Это будет не сиюминутный эффект, но уже через несколько лет на предприятиях будет больше людей, которые понимают и разделяют принципы этой культуры непрерывного развития и улучшений. И ситуация в нашей экономике тоже изменится к лучшему», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Омской области Кирилл Самодинский.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.