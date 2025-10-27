В мэрии рассказали о строительстве двух крупных котельных в Калининграде

Котельная «Северная» на год старше меня. И любое оборудование, сколько его ни ремонтируй, имеет износ всё равно. Это самая мощная наша котельная. Мы её, конечно, поддерживаем в нормативном состоянии, но в любом случае уже и технологии давно ушли вперёд. И это оборудование бесконечно ремонтировать тоже нельзя. Всё имеет свой срок службы, — сказал Федосеев.