В мэрии рассказали о строительстве двух крупных котельных в Калининграде

В Калининграде планируют построить две крупные котельные. Объекты появятся на улицах Сибирякова и Эльблонгской. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев.
Котельная «Северная» на год старше меня. И любое оборудование, сколько его ни ремонтируй, имеет износ всё равно. Это самая мощная наша котельная. Мы её, конечно, поддерживаем в нормативном состоянии, но в любом случае уже и технологии давно ушли вперёд. И это оборудование бесконечно ремонтировать тоже нельзя. Всё имеет свой срок службы, — сказал Федосеев.
Ранее власти не могли приступить к строительству нового объекта, потому что на территории размещались резервуары для хранения топлива. После закрытия последней мазутной котельной на улице Киевской этот участок можно будет освободить.
«На месте этих ёмкостей мы планируем разместить новую котельную, поэтому именно сейчас мы к ней подступились и работаем. Мы планируем её практически полностью построить за счёт средств федерального бюджета. У нас не будет запаха мазута в этом случае, котельная будет более экономичная, более тихая, меньшего размера, и освободится большой участок земли», — отметил Федосеев.
Новую котельную на улице Сибирякова планируют построить и запустить к 2030-му. Подготовить проект хотят в течение 2027−2028 годов.
Федосеев отметил, что «точно такая же история» с котельной «Балтийской» на улице Эльблонгской. Её также планируют ввести в эксплуатацию к 2030 году.
Ранее власти опубликовали постановления о строительстве двух котельных. «Северная» на улице Сибиряков будет стоить более двух миллиардов рублей, а «Балтийская» на Эльблонгской обойдётся примерно в 500 миллионов.