За ночь над Россией сбили 193 украинских беспилотника, 34 из них — над Москвой

Всего за ночь над регионами РФ были уничтожены 193 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Кроме Московской области и Москвы, 47 беспилотников сбили над Брянской областью, 42 — над Калужской и 32 — над Тульской. Еще десять БПЛА были уничтожены над Курской областью, семь — над Орловской. По четыре беспилотника перехватили в Ростовской и Воронежской областях, по два — в Оренбургской и Тамбовской, и по одному — в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.