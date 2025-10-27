Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в правительстве Башкирии

Сегодня, 27 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил несколько кадровых перестановок в составе своей команды.
Так, руководитель региона заявил, что Азат Бадранов был назначен исполняющим обязанности ректора Башкирской академии госуправления (БАГСУ). А ранее находившийся на этом посту Данияр Абдрахманов стал пока что помощником главы Башкирии, а в дальнейшем станет замруководителя администрации главы по политическим вопросам.
— Я скрывать не буду, Данияр Мавлиярович займет должность замруководителя администрации по политической работе. У него опыт большой, поэтому, желаем вам успехов, — прокомментировал Хабиров.
Кроме того, Радий Хабиров также обозначил, что на пост замминистра семьи, труда и соцзащиты населения был назначен Азамат Юлдашбаев. Ему глава Башкирии также пожелал успехов.
Еще одним кадровым решением стало назначение Дениса Ганиева на пост пресс-секретаря главы Башкирии. Ранее эту должность занимала Диана Ихсанова.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.