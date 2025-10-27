Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в правительстве Башкирии

Так, руководитель региона заявил, что Азат Бадранов был назначен исполняющим обязанности ректора Башкирской академии госуправления (БАГСУ). А ранее находившийся на этом посту Данияр Абдрахманов стал пока что помощником главы Башкирии, а в дальнейшем станет замруководителя администрации главы по политическим вопросам.