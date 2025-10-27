Доказана неэффективность капельного охлаждения серверных и дата-центров

ТОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Системы капельного охлаждения снижают температуру поверхности интенсивно нагреваемых элементов электроники не более чем на 1−2 градуса, выяснили физики Томского политехнического университета (ТПУ) и Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН в рамках программы «Приоритет-2030». Это говорит о том, что использование одного только капельного охлаждения для серверов и дата-центров является неэффективным, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.