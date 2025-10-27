Минтруда сказало, как белорусам оформить выходной для диспансеризации

В министерства труда и социальной защиты Беларуси объяснили каковы должны быть действия, чтобы оформить выходной для диспансеризации.
Для этого работнику нужно согласовать с нанимателем проведение диспансеризации в определенную дату. Затем, после письменного заявления работника нанимателем издается приказ об освобождении его от работы для прохождения диспансеризации.
Уже по результатам прохождения диспансеризации работник представляет нанимателю выписку из медицинских документов. Следует знать, что трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка.
При этом количество дней зависит от возраста. Если работнику до 40 лет — 1 раз в 3 года с сохранением среднего заработка. Тем, кто достиг 40 лет — ежегодно 1 день с сохранением среднего заработка.
А вот работникам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение 5 лет до достижения такого возраста (женщины с 53 лет, мужчины с 58 лет), — 2 дня ежегодно.
