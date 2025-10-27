Аэропорт Платов в Ростовской области не открыли в конце октября

Аэропорт Платов в Ростовской области остается закрытым в октябре 2025 года. Никакой другой новой информации относительно работы воздушного авиаузла не поступало.
Напомним, ранее распространились слухи о якобы возможном открытии Платова, но все подобные заявления опроверг пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.
На Дону периодически говорят о запуске аэропорта, однако ситуация пока не меняется. Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов были введены с февраля 2022 года. При этом в 2024 году сообщалось, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.