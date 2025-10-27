Аэропорт Платов в Ростовской области не открыли в конце октября

На Дону периодически говорят о запуске аэропорта, однако ситуация пока не меняется. Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов были введены с февраля 2022 года. При этом в 2024 году сообщалось, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.