Кубанские ученые будут испытывать сорта сельхозкультур в Китае

Стороны подписали договор, который подразумевает взаимодействие российского центра с китайской компанией в области испытания и районирования сортов сельскохозяйственных культур краснодарской селекции на территории КНР. НЦЗ им. П. П. Лукьяненко будет выделять семена сельхозкультур для организации испытаний, районирования и закладки семеноводческих посевов на территории зарубежного партнера, а также предоставлять научные рекомендации по возделыванию.