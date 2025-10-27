Кубанские ученые будут испытывать сорта сельхозкультур в Китае

Ученые Национального центра зерна (НЦЗ) им. П. П. Лукьяненко, которые участвуют в национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», будут испытывать сорта сельскохозяйственных культур на территории Китая. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Стороны подписали договор, который подразумевает взаимодействие российского центра с китайской компанией в области испытания и районирования сортов сельскохозяйственных культур краснодарской селекции на территории КНР. НЦЗ им. П. П. Лукьяненко будет выделять семена сельхозкультур для организации испытаний, районирования и закладки семеноводческих посевов на территории зарубежного партнера, а также предоставлять научные рекомендации по возделыванию.
В свою очередь китайская сторона займется подбором необходимых кадров, выделением земельных участков и обязуется соблюдать рекомендации ученых центра по возделыванию. Также они будут предоставлять отчеты о результатах опытов и обеспечивать районирование переданных сортов сельскохозяйственных культур в КНР.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.