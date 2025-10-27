Удар по любимой забаве молдаван: Посылки стоимостью до 150 евро, полученные с сайтов Temu, Joom и AliExpress, будут облагаться НДС и таможенными пошлинами

В прошлом году в Молдову было ввезено почти 10 миллионов посылок с товарами стоимостью около 30 евро в каждой. Только через Nova Poshta в страну поступило 3 миллиона почтовых отправлений с одеждой, обувью, косметикой, электроникой и бытовой техникой, большая часть из которых — с известных площадок Temu, Joom, Aliexpress, iHerb, Shein, MakeUp и т.д. Таким образом годовой оборот рынка зарубежных посылок в Молдове оценивается минимум в 300 миллионов евро.