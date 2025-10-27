Удар по любимой забаве молдаван: Посылки стоимостью до 150 евро, полученные с сайтов Temu, Joom и AliExpress, будут облагаться НДС и таможенными пошлинами

Министерство финансов собирается запустить публичное обсуждение изменений в законодательство, предполагающих введение НДС и таможенных пошлин на посылки стоимостью до 150 евро, полученные с таких сайтов, как Temu, Joom, Shein, AliExpress и др.
Об этом сообщила министр финансов Виктория Белоус.
Тема поднималась летом, однако тогда власти (через пресс-секретаря правительства Даниэля Водэ) заявили, что бояться нечего, мол, ничего подобного не планируется. Однако после выборов от этих утверждений, судя по всему, решили отказаться.
В прошлом году в Молдову было ввезено почти 10 миллионов посылок с товарами стоимостью около 30 евро в каждой. Только через Nova Poshta в страну поступило 3 миллиона почтовых отправлений с одеждой, обувью, косметикой, электроникой и бытовой техникой, большая часть из которых — с известных площадок Temu, Joom, Aliexpress, iHerb, Shein, MakeUp и т.д. Таким образом годовой оборот рынка зарубежных посылок в Молдове оценивается минимум в 300 миллионов евро.
Поскольку подавляющее большинство посылок стоимостью менее 150 евро, никакими налогами они не облагаются.
Давайте подсчитаем. НДС в 20 процентов с 300 миллионов евро — это 60 миллионов евро или 1,2 миллиарда лей.
Таможенные пошлины (5−15 процентов, в среднем 10) — еще 30 миллионов евро, или 600 миллионов лей. (Поскольку посылки идут, в основном, из Китая, они облагаются пошлинами по полной программе).
То есть на кону — около двух миллиардов лей.
Так что, можете не сомневаться — обложат.
Источник: Молдавские ведомости.