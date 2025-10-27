Что известно о третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы»

Действие разворачивается в Смоленске. В обычной советской квартире живет на первый взгляд обычная семья: пенсионер Святослав Вернидубович, следовательница Анна, врач Жан Иванович и студент Женя. Все они — вампиры, но не из тех, кто охотится на простых смертных. Они предпочитают мирный быт: пьют донорскую кровь, которую добывает Жан из больницы, и строго соблюдают собственный свод правил — не убивать людей, не привлекать внимание и не нарушать баланс.