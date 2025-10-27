В Екатеринбург поступили зараженные турецкие лимоны

Лимоны из Турции поступили вместе с фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим соответствие подкарантинной продукции требованиям страны импортера. Специалисты, в свою очередь, организовали проверку: отобрали образцы, провели досмотр и лабораторную экспертизу.
«По результатам лабораторной экспертизы, в лимонах выявлен карантинный вредный объект — живое имаго красной померанцевой щитовки», — рассказали в Россельхознадзоре.
В ведомстве отметили, что плоды, которые заражены померанцевой щитовкой, допускаются к выпуску в оборот для реализации.