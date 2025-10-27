Ричмонд
В Екатеринбург поступили зараженные турецкие лимоны

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 октября, УралПолит.Ru. Накануне из Турции в Екатеринбург поступило 20 тонн лимонов, в которых был выявлен карантинный вредный объект. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: Tauʻolunga, CC BY-SA 2.5|commons.wikimedia.org

Лимоны из Турции поступили вместе с фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим соответствие подкарантинной продукции требованиям страны импортера. Специалисты, в свою очередь, организовали проверку: отобрали образцы, провели досмотр и лабораторную экспертизу.

«По результатам лабораторной экспертизы, в лимонах выявлен карантинный вредный объект — живое имаго красной померанцевой щитовки», — рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что плоды, которые заражены померанцевой щитовкой, допускаются к выпуску в оборот для реализации.