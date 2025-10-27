В Екатеринбург поступили зараженные турецкие лимоны

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 октября, УралПолит.Ru. Накануне из Турции в Екатеринбург поступило 20 тонн лимонов, в которых был выявлен карантинный вредный объект. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.