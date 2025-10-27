Прощание с погибшим омским предпринимателем пройдет 29 октября

«Прощание с Добровольским Андреем состоится 29.10.25 в 10:00 по адресу г. Омск, ул. 10 лет Октября 208б», — говорится в сообщении с просьбой отметиться тех, кто придет.
Обстоятельства гибели омича не приводятся. Известно, что в 2022 году он уехал волонтером в ДНР.
В мае 2025 года Марина Добровольская сообщила на своей странице в соцсетях, что Андрей Добровольский признан пропавшим без вести.
Ранее Добровольский, в частности, занимался предпринимательской деятельностью, в том числе являлся соучредителем УК «Еврокомфорт».