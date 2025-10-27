Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прощание с погибшим омским предпринимателем пройдет 29 октября

Стало известно о прощании с омским предпринимателем Андреем Добровольским. Как сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Марина Добровольская, оно пройдет в среду, 29 октября 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Прощание с Добровольским Андреем состоится 29.10.25 в 10:00 по адресу г. Омск, ул. 10 лет Октября 208б», — говорится в сообщении с просьбой отметиться тех, кто придет.

Обстоятельства гибели омича не приводятся. Известно, что в 2022 году он уехал волонтером в ДНР.

В мае 2025 года Марина Добровольская сообщила на своей странице в соцсетях, что Андрей Добровольский признан пропавшим без вести.

Ранее Добровольский, в частности, занимался предпринимательской деятельностью, в том числе являлся соучредителем УК «Еврокомфорт».