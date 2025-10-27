В Башкирии начали оповещать об угрозах БПЛА через sms и push-уведомления

В связи с фиксирующимися случаями полетов БПЛА на территории субъектов РФ в Башкирии при угрозе атаки начали проводить оповещение через sms и push-уведомления в мобильном приложении «112», «экстренная помощь» и «МЧС России». Об этом 27 октября на оперативном совещании в ЦУРе сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
«Сегодня такое оповещение было проведено. В 12.05 беспилотная опасность была снята», — доложил руководитель ведомства.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что такое оповещение достаточно эффективное, но есть свои минусы.
«Когда мы отправляем сообщение, одновременно и деградируется сотовая связь, поэтому люди получают его поздно. Ваше предложение, действительно, очень хорошее: когда человек входит в эту систему, он получает сообщение моментально и может принимать необходимые решения, — подчеркнул Глава РБ. — Это очень важный вопрос, нужно сделать “дорожную карту”. Задача — достучаться до людей. Нужно сделать три клика и система работает. Они становятся участниками всей системы оповещения моментально».
Кирилл Первов заявил, что мобильное приложение «112» пока скачали только 5 тысяч человек, «МЧС России» — порядка 10 тысяч.
Это ни о чем. У нас 4-миллионная республика. Молодцы, что предложили, так как всегда в кармане полезно иметь мгновенное оповещение о текущей ситуации. Беспилотная опасность вводится по-разному, в зависимости от траектории полета и расстояния от аэропорта. Человек, получив сообщение, может прогнозировать, что возможны ограничения в аэропорту. Это все взаимосвязанные вещи, их надо грамотно отработать.