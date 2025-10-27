В Самаре за парковку на газонах будут штрафовать по фото и видео

Согласно документу, предлагается предусмотреть возможность рассмотрения дел об административных нарушениях без составления протокола, если они были зафиксированы на фото или видео с помощью технических средств, работающих в автоматическом режиме. К ним, например, относятся камеры городской системы видеонаблюдения.
Вот список нарушений, к которым будет применима данная норма:
неисполнение обязанности по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения; размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или рекреационной территории; воспрепятствование проведению работ по уборке территории, по очистке кровель зданий от снега и наледи, вывозу мусора с контейнерных площадок, выразившееся в размещении транспортных средств на внутридворовых территориях и внутриквартальных проездах; загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязанности участия в содержании прилегающих территорий, выразившееся в непроведении мероприятий:
1) по уборке мусора, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников;
2) по очистке прилегающей территории, за исключением цветников и газонов, от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан;
3) по обработке прилегающей территории противогололедными реагентами;
4) по покосу травы и обрезке поросли;
5) по установке, ремонту, окраске урн, а также очистке урн по мере их заполнения.
Инициаторами внесения поправок стали сами депутаты. В правительстве Самарской области законопроект поддержали. Вероятно, губдума примет его уже на ближайшем заседании. Вступление новых правил в силу запланровано на ноябрь.