В Новосибирской области увеличили прожиточный минимум на 1182 рубля

Теперь на одного жителя области прожиточный минимум установлен в размере 18560 рублей.
Правительство Новосибирской области приняло постановление, устанавливающее размер прожиточного минимума на следующий год. Информация об этом доступна на официальном сайте регионального правительства.
Для трудоспособных граждан эта сумма составит 20230 рублей, для пенсионеров — 15962 рубля, а для детей — 18003 рубля. Предыдущий показатель прожиточного минимума для населения составлял 17378 рублей.
