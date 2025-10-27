В Калининградской области изменится расписание «дачных» поездов

Утренний пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 8:25, будет курсировать только по выходным и праздникам. На эти дня также пустят состав, отправляющийся со станции Багратионовск в 14:15 и прибывающий на Южный вокзал в 15:05. Пригородный поезд, курсирующий по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням из Багратионовска в 18:35, отменяется.