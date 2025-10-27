В Калининградской области изменится расписание «дачных» поездов

Расписание движения пригородных поездов на дачных направлениях изменится с 1 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале АО «КППК».
Утверждены следующие изменения:
На Багратионовском направлении:
Утренний пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 8:25, будет курсировать только по выходным и праздникам. На эти дня также пустят состав, отправляющийся со станции Багратионовск в 14:15 и прибывающий на Южный вокзал в 15:05. Пригородный поезд, курсирующий по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням из Багратионовска в 18:35, отменяется.
На Мамоновском направлении:
Пригородные поезда, отправляющиеся по понедельникам, средам, пятницам и выходным дням из Калининграда в 10:25 и из Мамоново в 16:20, будут курсировать только по выходным и праздникам.
На Черняховском направлении:
На весь осенне-зимний период отменяются два пригородных поезда, отправляющиеся из Калининграда в 8:15, из Черняховска в 13:05. Составы до станции Чернышевское и обратно продолжат курсирование по действующему расписанию.
На Балтийском направлении:
Отменяются поезда из Балтийска (отправление в 9:51 и 16:20) и обратно (отправление с Южного вокзала в 8:10 и 13:05). По будням составы продолжат курсировать согласно действующему графику.
Жителям Калининградской области напомнили, как будут действовать абонементные билеты на поезда на ноябрьских выходных.