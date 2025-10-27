Полиция вышла на дороги Каменска-Уральского в поисках нарушителей

До 28 октября в Каменске-Уральском сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактический рейд «Безопасная дорога», во время которого силовики ловят нарушителей, в первую очередь тех, кто выезжает на встречную полосу. Об этом сообщает портал KU66.RU.