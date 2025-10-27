Полиция вышла на дороги Каменска-Уральского в поисках нарушителей

До 28 октября в Каменске-Уральском сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактический рейд «Безопасная дорога», во время которого силовики ловят нарушителей, в первую очередь тех, кто выезжает на встречную полосу. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Инспекторы Госавтоинспекции патрулируют в усиленном режиме аварийные и опасные участки дорог, где чаще всего происходят ДТП.
— Выезд на встречную полосу — одно из самых опасных нарушений. Часто именно такие маневры приводят к лобовым столкновениям, которые нередко заканчиваются трагически, — отмечают в ведомстве.
Такие рейды в Каменске-Уральском проводятся регулярно. За выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере 7 500 рублей, либо лишение прав на срок до полугода.
Очевидцев опасного движения в Каменске-Уральском просят передавать информацию по телефонам 102, а также 8 (3439) 350 450 или 8 999 368 04 16.