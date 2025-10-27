В городе Ейске Краснодарского края прошел семинар для предпринимателей

Семинар для предпринимателей, посвященный мерам государственной поддержки и инструментам для развития экспортной деятельности, состоялся в городе Ейске Краснодарского края по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.
В ходе мероприятия представители бизнеса, органов власти и институтов поддержки обсудили актуальные вопросы организации внешнеэкономической деятельности и выхода кубанских предприятий на международные рынки. Эксперты рассказали о современных подходах к экспорту, мерах господдержки, предоставляемых центром поддержки экспорта, возможностях использования финансовых инструментов Российского экспортного центра, а также о работе платежных агентов и цифровых решений.
После теоретической части участники перешли к практике. Команда центра поддержки экспорта провела выездной аудит на ейской винодельне «Азовские Игристые», оценила экспортную зрелость предприятия, определила перспективные зарубежные рынки и предложила конкретные меры господдержки.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.