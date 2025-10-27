Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Хабаровского края лишат ТВ и радио 28 октября

Отключения продлятся несколько дней.

Источник: Хабаровский край сегодня

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» запланировали новую волну отключений телевидения и радио, которая коснётся жителей ряда населённых пунктов в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вещательное оборудование временно выведут из строя для проведение профилактических и ремонтных работ, которые необходимы во избежание аварийных ситуаций.

По информации, которую предоставили в организации, сигнал будет пропадать в те часы, когда в эфире не будет социально-значимых сообщений ­— это согласовано с телерадиокомпаниями. В РТРС напоминают, что после проведения регламентных работ, вещание вернётся на прежние частоты, а значит перенастраивать свои домашние приёмники не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 28 по 30 октября:

27.10.2025−29.10.2025.

Маяк, Нанайский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

28.10.2025.

Аян, Аяно-Майский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Восток России».

Малмыж, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

«Камеди Радио»;

Радио «Восток России ФМ»;

Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

29.10.2025.

Бикин, Бикинский округ, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Болен, Солнечный район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Вера».

30.10.2025.

Известковый, Амурский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).