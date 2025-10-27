Часть Хабаровского края лишат ТВ и радио 28 октября

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» запланировали новую волну отключений телевидения и радио, которая коснётся жителей ряда населённых пунктов в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вещательное оборудование временно выведут из строя для проведение профилактических и ремонтных работ, которые необходимы во избежание аварийных ситуаций.
По информации, которую предоставили в организации, сигнал будет пропадать в те часы, когда в эфире не будет социально-значимых сообщений — это согласовано с телерадиокомпаниями. В РТРС напоминают, что после проведения регламентных работ, вещание вернётся на прежние частоты, а значит перенастраивать свои домашние приёмники не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 28 по 30 октября:
27.10.2025−29.10.2025.
Маяк, Нанайский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
28.10.2025.
Аян, Аяно-Майский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России».
Малмыж, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
«Камеди Радио»;
Радио «Восток России ФМ»;
Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
29.10.2025.
Бикин, Бикинский округ, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Болен, Солнечный район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Вера».
30.10.2025.
Известковый, Амурский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).