Около 16 тысяч дончан посетили день открытых дверей «Профессионалитета»

Участниками Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» стали примерно 16 тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Почти 180 амбассадоров «Профессионалитета» поделились с учениками своим опытом и рассказали о преимуществах проекта. Для ребят были организованы профессиональные пробы. Также участники посетили 31 площадку ведущих предприятий и организаций области. Мероприятия прошли на площадках техникума железнодорожного транспорта РГУПС, Ростовского-на-Дону строительного колледжа, Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет».
Кроме того, участники посетили Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж, где мастерские кластера транспортной отрасли будут открыты уже в декабре. Кроме того, гостей встречали в учреждениях, в которых в 2026 году откроются новые кластеры: в Ростовском колледже технологий машиностроения, Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики и Пролетарском аграрно-технологическом техникуме.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.