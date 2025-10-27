Около 16 тысяч дончан посетили день открытых дверей «Профессионалитета»

Кроме того, участники посетили Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж, где мастерские кластера транспортной отрасли будут открыты уже в декабре. Кроме того, гостей встречали в учреждениях, в которых в 2026 году откроются новые кластеры: в Ростовском колледже технологий машиностроения, Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики и Пролетарском аграрно-технологическом техникуме.