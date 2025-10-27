Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии планируют изменить правила уплаты взносов за капремонт

В республике уточнят порядок взносов за капремонт для проблемных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии хотят изменить региональное законодательство о взносах на капитальный ремонт многоквартирных домов. Поправки рассмотрят на заседании парламента 30 октября.

Законопроект касается домов, которые не были официально введены в эксплуатацию из-за банкротства застройщика или отсутствия необходимых документов. Несмотря на правовую неопределенность, в этих зданиях уже живут люди, а сами дома постепенно изнашиваются.

Принятие поправок позволит включать такие проблемные объекты в республиканскую программу капремонта. Это даст возможность систематически пополнять фонд дома и в конечном счете создавать безопасные условия для проживания.

Согласно предлагаемым изменениям, обязанность платить взносы у собственников квартир в таких домах возникнет через восемь месяцев после официальной публикации программы капремонта, куда будет включен их дом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.