В Башкирии планируют изменить правила уплаты взносов за капремонт

В Башкирии хотят изменить региональное законодательство о взносах на капитальный ремонт многоквартирных домов. Поправки рассмотрят на заседании парламента 30 октября.
Законопроект касается домов, которые не были официально введены в эксплуатацию из-за банкротства застройщика или отсутствия необходимых документов. Несмотря на правовую неопределенность, в этих зданиях уже живут люди, а сами дома постепенно изнашиваются.
Принятие поправок позволит включать такие проблемные объекты в республиканскую программу капремонта. Это даст возможность систематически пополнять фонд дома и в конечном счете создавать безопасные условия для проживания.
Согласно предлагаемым изменениям, обязанность платить взносы у собственников квартир в таких домах возникнет через восемь месяцев после официальной публикации программы капремонта, куда будет включен их дом.
