Мама Дастана Сатпаева восхитила соцсети

Комментаторы отмечают не только то, как Дастан Сатпаев похож на маму, но и ее внешность — кое-кто поначалу даже перепутал её с девушкой футболиста.
«Золотой, всегда такой сдержанный. Возле мамы сразу счастливый, улыбается», «Взял сумку сразу, воспитание», «Ну видно что мама, Дастан похож на маму», «Дастан, береги маму», — наперебой восторгаются казахстанцы в комментариях.
Чемпионство досталось «Кайрату» в последнем туре Премьер-лиги Казахстана. В непростой игре алматинцы сумели обыграть «Астану» и именно Дастан Сатпаев стал автором единственного гола «Кайрата», свел игру вничью и лишил «Астану» возможности заработать 3 очка и завоевать «золото» чемпионата.