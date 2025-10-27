Ричмонд
Мама Дастана Сатпаева восхитила соцсети

Мадина Сатпаева, которая вчера, после чемпионского матча «Кайрата», вышла на поле, чтобы поздравить сына, получила десятки восторженных комментариев от казахстанцев, рассказывает El.kz.

Источник: EL.kz

Комментаторы отмечают не только то, как Дастан Сатпаев похож на маму, но и ее внешность — кое-кто поначалу даже перепутал её с девушкой футболиста.

«Золотой, всегда такой сдержанный. Возле мамы сразу счастливый, улыбается», «Взял сумку сразу, воспитание», «Ну видно что мама, Дастан похож на маму», «Дастан, береги маму», — наперебой восторгаются казахстанцы в комментариях.

Чемпионство досталось «Кайрату» в последнем туре Премьер-лиги Казахстана. В непростой игре алматинцы сумели обыграть «Астану» и именно Дастан Сатпаев стал автором единственного гола «Кайрата», свел игру вничью и лишил «Астану» возможности заработать 3 очка и завоевать «золото» чемпионата.