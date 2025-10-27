400 хабаровчан подали заявки на премию «Россия — страна возможностей»

Жители Хабаровского края активно участвуют во втором сезоне Премии «Россия — страна возможностей», — сообщает пресс-служба Премии «Россия — страна возможностей».
На платформу поступило 400 заявок от края, всего по стране заявки подали более 58 000 участников из 89 регионов России и 58 стран мира.
Премия была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и направлена на поддержку тех, кто создаёт возможности для других и улучшает жизнь вокруг. На премию могут подавать свои истории педагоги, предприниматели, экологи, учёные, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса. Чаще всего заявки приходят в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела».
Все заявки проходят технический отбор и проверку экспертным советом из 268 человек. Эксперты оценивают масштаб пользы деятельности для других, количество благополучателей и наличие подтверждённых результатов. 100 лучших анкет выйдут в этап народного голосования в мессенджере MAX. Финалисты и победители будут объявлены в декабре 2025 года.
Лауреаты получат поддержку в реализации проектов, возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», медийную поддержку, доступ к образовательным программам онлайн-платформы «Диалог» и академии творческих индустрий «Меганом», участие в стажировках проекта «Твой ход» и специальные возможности от партнёров премии.
Премия «Россия — страна возможностей» помогает заявить о себе тем, кто прокладывает путь другим и делает страну лучше шаг за шагом.