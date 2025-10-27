400 хабаровчан подали заявки на премию «Россия — страна возможностей»

Премия была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и направлена на поддержку тех, кто создаёт возможности для других и улучшает жизнь вокруг. На премию могут подавать свои истории педагоги, предприниматели, экологи, учёные, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса. Чаще всего заявки приходят в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела».