Как будет выглядеть ледовый городок на красноярском острове Татышев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К Новому году остров Татышев вновь превратится в зимнюю сказку.

Источник: НИА Красноярск

В Красноярске началась подготовка к созданию традиционного ледового городка. В этот раз его оформят в тематике «Новый Русский стиль».

Главная идея оформления — объединить атмосферу русского зимнего праздника и современные дизайнерские решения. Все элементы — от ледяных фигур до фотозон — будут выполнены в едином стиле, символизирующем традиции, культуру и самобытность России. В центре появится высокая новогодняя елка с ограждением из льда и декоративной подсветкой. Вокруг разместят несколько горок, ледовые композиции и тематические фотозоны. Среди них — входная арка с надписью «С Новым, 2026 годом» и изображениями Деда Мороза и Снегурочки, мини-горка «Русские мотивы», ледовая «Чаша» диаметром около четырех метров и информационные стенды, выполненные из прозрачного льда.

Художественная подсветка и резные орнаменты придадут площадке праздничный и уютный вид.

Татышев-парк начал поиск подрядчика для проектирования, строительства и последующего обслуживания праздничного комплекса. Начальная стоимость контракта — 8,9 миллиона рублей.

Работы по созданию городка продлятся до 22 декабря. Зимняя площадка будет работать до середины февраля, после чего начнется демонтаж и уборка территории.