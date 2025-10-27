Как будет выглядеть ледовый городок на красноярском острове Татышев

Главная идея оформления — объединить атмосферу русского зимнего праздника и современные дизайнерские решения. Все элементы — от ледяных фигур до фотозон — будут выполнены в едином стиле, символизирующем традиции, культуру и самобытность России. В центре появится высокая новогодняя елка с ограждением из льда и декоративной подсветкой. Вокруг разместят несколько горок, ледовые композиции и тематические фотозоны. Среди них — входная арка с надписью «С Новым, 2026 годом» и изображениями Деда Мороза и Снегурочки, мини-горка «Русские мотивы», ледовая «Чаша» диаметром около четырех метров и информационные стенды, выполненные из прозрачного льда.