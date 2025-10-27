Бастрыкин заинтересовался отсутствием школ в новых ЖК Петергофа

В Петергофе ввели в эксплуатацию несколько крупных ЖК, но не предусмотрели строительство общеобразовательных школ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
«Проект по строительству общеобразовательных школ до настоящего времени не реализован, при этом здание передано в частную собственность для размещения в нем гостиничного комплекса», — рассказали следователи.
Жителям района Петербурга приходится отвозить детей в школы, которые находятся очень далеко от жилых комплексов. По их словам, обращения в местный СК не принесли результатов.
Председатель ведомства поручил организовать процессуальную проверку и доложить ему о результатах ее проведения.