Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин заинтересовался отсутствием школ в новых ЖК Петергофа

Жители Петергофа рассказали о проблемах городской инфраструктуры. Жалоба была отправлена в приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Источник: РИА "Новости"

В Петергофе ввели в эксплуатацию несколько крупных ЖК, но не предусмотрели строительство общеобразовательных школ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Проект по строительству общеобразовательных школ до настоящего времени не реализован, при этом здание передано в частную собственность для размещения в нем гостиничного комплекса», — рассказали следователи.

Жителям района Петербурга приходится отвозить детей в школы, которые находятся очень далеко от жилых комплексов. По их словам, обращения в местный СК не принесли результатов.

Председатель ведомства поручил организовать процессуальную проверку и доложить ему о результатах ее проведения.